營事檔案：香杧火龍果炒雞柳　夏之醒胃菜

天氣依然炎熱！今次就教大家煮一道夏日開胃的菜式：香杧火龍果炒雞柳。用微酸帶甜的杧果配合火龍果，煮出一道顏色鮮艷的健康菜式。



【杧果要用油煮】

杧果含有豐富的β-胡蘿蔔素，進食後會轉化為維他命A。維他命A有助保護眼睛健康，可改善眼乾的問題，並保持牙齒和骨骼的健康。杧果亦含有豐富的茄紅素（Lycopenemia），是一種類胡蘿蔔素，屬脂溶性營養素，煮食時配合油分更容易被人體吸收。

杧果還含有維他命C，有助提高身體的抵抗力，減少病毒及細菌入侵的機會，而且能夠促進細胞生長和修補細胞，有助傷口愈合。維他命C亦能夠幫助身體吸收鐵質，並具有抗氧化功能，有助防止肌膚老化。



【火龍果低熱量】

火龍果是一種低熱量的水果，含豐富水溶性膳食纖維，可增加飽肚感，並能夠促進腸道蠕動，有預防便秘的功效。火龍果同時亦含有豐富的鉀質，能排走身體內多餘的水分和鈉質，有去水腫的功效。如果選擇紅肉火龍果，更會比白肉火龍果多了花青素和甜菜紅素，都是一種抗氧化的營養素，有助預防衰老。另外，甜菜紅素有抑制癌細胞生長的效果，能夠降低患癌症的風險。





【香杧火龍果炒雞柳】

材料：

雞扒 1件

杧果 半個

火龍果 半個



調味料：

糖 1/4茶匙

油 1茶匙

鹽 少許

胡椒粉 少許



做法：

1.將雞扒洗淨，去皮，切條，用鹽、糖及胡椒粉醃好。

2.將杧果和火龍果切粒，備用。

3.以中火把鑊燒熱，加入少許油，把雞柳炒至金黃色，並加入味醂調味。

4.關火，加入杧果和火龍果略炒，即成。





Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

