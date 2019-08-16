Colourmix卡萊美 盛夏美肌Hot Picks
夏天溫度持續高企，一出街就大汗揼細汗，成日笠痴痴；心思思想減少護膚步驟，但又要keep住肌膚速速騎、動LL、滑捋捋喎，咁可以點做呢？Colourmix梗係知道各位sis嘅心聲啦，所以一次過集齊夏日至Fresh護膚必備，而且仲以至抵價發售，無非都係想大家「爽」住過 Summer!而家用埋銀聯卡(卡號為62開頭)優惠，憑電子現金券，買指定產品滿$1000仲有85折，最高可立減$200添！更多優惠詳情密切留意Colourmix 卡萊美facebook專頁喇!
SHISEIDO 高效激活肌底防禦精華素 50ml
建議價 $860
熱賣價 $545【64折】
CLINIQUE 特效爽膚凝膠 125ml
建議價 $295
熱賣價 $155【53折】
CLINIQUE 特效潤膚露+ 125ml
建議價 $295
熱賣價 $148【51折】
BIOTHERM 24小時水潤潔膚爽膚水(綠) 400ml
BIOTHERM 24小時水潤柔膚爽膚水(粉) 400ml
建議價 $320/件
熱賣價 $145/件【46折】
CAUDALIE 葡萄籽潔面慕絲 150ml
建議價 $180
熱賣價 $88【49折】
LANEIGE 細緻毛孔深層潔淨泡沫 150ml
建議價 $120
熱賣價 $79【66折】
KIEHL'S 金盞花植物深層潔面泡沫 230ml
建議價 $270
熱賣價 $182【68折】
KIEHL'S 金盞花植物精華爽膚水 250ml
建議價 $315
熱賣價 $235【75折】
MISEU*KU 水漾再生眼霜 30ml
建議價 $420
熱賣價 $330【79折】
MISEU*KU 水漾再生面霜 50ml
建議價 $450
熱賣價 $360【8折】
優惠期: 16/8/2019-29/8/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
卡萊美facebook: Colourmix卡萊美
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。