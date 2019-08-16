FoodieCurly鬈毛妹：在地人推介　墾丁山下人家

去墾丁玩，大家除會去墾丁大街掃夜市外，還有甚麼好吃的？今次得到在地恆春人的指引，去到當地一間人氣餐廳吃，價錢公道，食物也好，難怪吃飯時間門口都是排隊人龍！

餐廳有點像我們的鐵皮屋大排檔，地方更大，未吃已覺得很有風味！想點餐嘛，他們的餐牌真是一個「牌」，座地的、大大的一塊，會不會太有氣勢？



好多道菜都好吃，印象很深刻的如有「金沙豆腐」，旁邊有滑蛋還有起沙的鹹蛋，鹹香味美；「酥炸肥腸」也很好，豬腸厚肉又不乾身，中間還釀了蔥花，香甜多汁；必吃的還有「手工花枝丸」，外層炸得金黃，裡面有粒粒彈牙的花枝肉。



但說到最大件事的，還是「香煎倒吊」和「蔥爆牛肉」。我們點菜之前不知道甚麼是「倒吊」，懷著萬分好奇，上桌時才知道那是魚鮮，正名是黃鰭刺尾鯛，因為漁民把魚網打撈上岸後，魚尾部那對刺總是勾在網上，魚頭朝下，所以又被稱為「倒吊」。這尾倒吊外脆內嫰，面頭鋪滿蔥花及蒜蓉，馬上想要碗白飯；蔥爆牛肉又是粗身軟嫰的蔥段，加上惹味的醬汁，平時晚上戒飯的我，這晚吃了三碗飯🙈🙈🙈⋯⋯



很有名的，還有他們的「洋蔥冰淇淋」，《食尚玩家》都有來介紹過，可是我們大隊趕著要去墾丁大街逛夜市，我還未吃雪糕已埋單，很想哭，問在地朋友洋蔥冰淇淋好吃嗎？她淡淡的一句：「好吃」，我心裡偷泣著，算了吧，去旅行總得留著點點遺憾，才有下次再來的衝動！



想光顧山下人家的話，要注意他們的休假，黑板上寫著：「有事休，補貨休，太累休，想休就休」，好串？他們就是串得起！



山下人家

地址：台灣屏東縣恆春鎮山腳路68號

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00

電話：+886 981 944 133

鳴謝：台灣經濟部中小企業處、財團法人中衛發展中心、中華航空香港、IMAGE MEDIA、糖果樂園有限公司、池上厝味老屋民宿群、有棵樹特色民宿、 Dishtravel、台灣租借WiFi



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