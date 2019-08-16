三界五行：大愛無疆　營造安寧

古人，以及很大部分的現代人都相信，人去世，肉身入土為安或火化後，其靈魂還存在，所以除了墳墓或安放骨灰龕的地方之外，還設靈位（也稱神主牌），供奉在祠堂、家中或廟宇道觀，有些現代人不搞這一套，在家擺放先人的相片或瓷相，以水果、鮮花或清水或絲綢花供奉也可以，最重要是有心。



俗語說「有主歸主，無主歸廟」，主要是後人供奉先人的神主，或設在廟宇道觀的靈位，先人如果沒有任何宗教形式的緬懷（無神論者可以掛相片，擺放鮮花、水果），有可能成無主孤魂。今時今日，先人去世了，壽終正寢，出殯時，由神職人員主持封棺儀式，祝福先人安息，以免成為遊魂野鬼，至於不幸意外橫死、遇害、自殺，都要在出事地點舉行路祭，做法事，這是招魂，並非迷信，香港人守望相助，這些做法事的開支都會善捐。



招魂，幾千年前在中國民間已存在，後來王室也採用這個禮儀，屈原在詩歌《招魂》中，把平民百姓、王家貴胄的招魂呼號「魂兮歸來」反覆引用。



祖先鬼魂是絕對不會傷害自己後人，除非後人傷天害理、大逆不道又不悔改，才會遭到祖先鬼魂的譴責、懲戒。盂蘭節，僧侶、道士誦經，超度亡魂，包括無主孤魂、枉死橫死的遊魂野鬼，令他們心息，尤其是那些含恨而死又未獲招魂的寃鬼，令其不要搞無辜的善信。



方向宇