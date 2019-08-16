金門活化石「鱟」 夫妻永不分

金門水產豐富，尤其有活化石之稱的「鱟」，更是生態珍寶，而「金門水產試驗所」就是擔當保育鱟的角色。前身為金門縣農業試驗所附設水產站的它，主力推動經濟魚、貝類的繁殖及試驗，而這裏亦是個小景點，遊客可進試驗所的展示館參觀。展示館面積不大，不過從門口裝飾開始，已看出他們的展示重點是金門的「鱟」。鱟又名馬蹄蟹，在地球上是存活了4億多年的物種，是真正活化石。在展示館入口，有大幅畫上海底景的牆，展示了各種水產標本，但最多人留意的，相信是館中的水池，因為池中養了一對活生生的鱟，牠們一前一後像連體般。導覽員解釋，鱟一旦結成夫妻，便會形影不離捉實對方，體形較大的母鱟在前，體形較小的公鱟會用前爪牢牢扣實母鱟，故牠們又名「夫妻魚」，金門人更相信如拆散牠們會帶來厄運。如怕鱟太古怪，小朋友沒興趣，金門水產試驗所還可提供DIY手作體驗，例如用膠粒砌出手工「鱟」來欣賞，也是不錯的親子活動。



金門水產試驗所

地址：金門縣金城鎮西邊路2號

電話：886-82-326407

網址：https://kfri.kinmen.gov.tw/Default.aspx

備註：訪客3人以上可致電預約申請導覽服務

鳴謝：金門縣政府觀光處、台灣觀光局

