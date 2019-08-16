自製健康輕盈餐 羽衣甘藍脆片
2019年08月16日 15:00
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羽衣甘藍脆片：風乾得香脆的羽衣甘藍，再加點帶芝士味的營養酵母和鹹香的腰果醬，當簡餐或零食都得。（莫文俊攝）
香脆的薯片一向捧場者眾，但有時又要擔心熱量和鹽分過高，吃得多又怕熱氣，銅鑼灣一間樓上Café主理人Ron Cheng就教大家利用健康的羽衣甘藍炮製成脆片，用來作輕盈簡餐一流。
首先將羽衣甘藍要切成約手掌般大小，即使風乾後縮水，也不會碎濕濕。之後加點紅菜頭和甘筍渣來拌勻，既添蔬果味又能令色澤突出。每塊羽衣甘藍都抹上自家製的腰果醬和營養酵母，令味道更豐富，至於烹調貼士，Ron教路道：「腰果必須先浸水，再加麵鼓醬和調味攪成醬汁來使用，而營養酵母含豐富B12，還富類似的芝士香，用來調味一流，之後以攝氏41度風乾便成。」若然沒有風乾機也可用焗盤，不過烘焗過程要留意，以免烤焦。而香脆的羽衣甘藍脆片，鹹香又富果香，當簡餐有營又健康。
材料：
羽衣甘藍 1束
岩鹽 少許
白胡椒 少許
腰果 100克
麵豉醬 少許
甘筍渣 50克
紅菜頭渣 50克
營養酵母 少許
做法
1.腰果浸3小時或以上，隔水，加岩鹽、白胡椒、麵豉醬攪成腰果醬。
2.羽衣甘藍切約手掌般大小，洗淨後瀝乾水。
3.羽衣甘藍加甘筍渣和紅菜頭渣混合，放在烤盤上，抹上腰果醬和營養酵母，攝氏41度風乾24小時便成。