自製健康輕盈餐　羽衣甘藍脆片

香脆的薯片一向捧場者眾，但有時又要擔心熱量和鹽分過高，吃得多又怕熱氣，銅鑼灣一間樓上Café主理人Ron Cheng就教大家利用健康的羽衣甘藍炮製成脆片，用來作輕盈簡餐一流。



首先將羽衣甘藍要切成約手掌般大小，即使風乾後縮水，也不會碎濕濕。之後加點紅菜頭和甘筍渣來拌勻，既添蔬果味又能令色澤突出。每塊羽衣甘藍都抹上自家製的腰果醬和營養酵母，令味道更豐富，至於烹調貼士，Ron教路道：「腰果必須先浸水，再加麵鼓醬和調味攪成醬汁來使用，而營養酵母含豐富B12，還富類似的芝士香，用來調味一流，之後以攝氏41度風乾便成。」若然沒有風乾機也可用焗盤，不過烘焗過程要留意，以免烤焦。而香脆的羽衣甘藍脆片，鹹香又富果香，當簡餐有營又健康。



材料：

羽衣甘藍 1束

岩鹽 少許

白胡椒 少許

腰果 100克

麵豉醬 少許

甘筍渣 50克

紅菜頭渣 50克

營養酵母 少許



做法

1.腰果浸3小時或以上，隔水，加岩鹽、白胡椒、麵豉醬攪成腰果醬。

2.羽衣甘藍切約手掌般大小，洗淨後瀝乾水。

3.羽衣甘藍加甘筍渣和紅菜頭渣混合，放在烤盤上，抹上腰果醬和營養酵母，攝氏41度風乾24小時便成。

