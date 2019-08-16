Audi

日期：8月17~18日（星期六及日）

時間：11:00am~9:00pm

地點：九龍圓方水區一樓

推介：首50位選購首展限量版Q3 35 TFSI Premiere Edition，可享早鳥優惠$399,900，並免費升級Urban Package及Premiere Package，同場展出Q3 45 TFSI quattro版。

查詢：3465 0000、6060 6742



BMW

日期：8月17~18日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：土瓜灣陳列室

推介：X1至X5優惠總值高達$110,000，指定型號可享首兩月免供優惠，出車可獲贈越野運動用品。

查詢：3129 9000



Mitsubishi

日期：8月17~18日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣旗艦店

推介：Eclipse Cross現貨僅售$258,800起，月供低至$3,439，指定財務計劃可免首個月供款。

查詢：2721 1111



Nissan

日期：8月17~18日（星期六及日）

時間：11:00am~9:00pm

地點：將軍澳新都城中心2期L1大堂

推介：電動車LEAF及Evalia售價$299,315起，一換一計劃月供低至$3,768，同場有Serena、Qashqai及X-Trail。

查詢：2262 1088



Volkswagen

日期：8月17~18日（星期六及日）

時間：11:00am~7:00pm

地點：九龍灣陳列室、國際展貿中心G27號

推介：全線熱賣SUV及MPV可享盛夏驚喜禮遇，Tiguan Allspace、Touran、Golf SV及Sharan均以優惠價登場，指定型號優惠高達$59,000。

查詢：3698 9618、3698 9888 (九龍灣)



Volvo

日期：8月17~18日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：灣仔陳列室

推介：XC系列體驗日，車型包括XC40、XC60、XC90及V90 Cross Country，售價$399,800起。

查詢：2927 3388