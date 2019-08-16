如果你喜歡尋寶，依家去領展樂富廣場就可以玩個夠。由即日至10月31日，商場舉行「樂富尋寶之旅」，搖身一變成為藏寶地點，由參與遊戲至換領禮物，都由參加者使用指定手帶進行，當中有多款糅合健康及玩味十足的挑戰項目，挑戰各位大腦潛能，爆發最強體力。



五大挑戰區

挑戰項目包括兩大「智力」遊戲區、限時的機智問答考你有趣知識。場內設置大家最熟悉的「找不同」遊戲，測試各位眼力和專注力，讓雙眼及右腦一起動起來。此外，三大「體力」遊戲區亦會考驗大家的速度、體力及耐力，任務包括大字跳、跑步及划艇，讓大家爆汗一番！場內所有「智力」和「體力」任務均有指定評分，不妨和三五知己齊齊鬥智鬥力贏獎品。



自助禮物換領

全自助式的尋寶遊戲方便一眾玩家，參賽者只需於客戶服務中心換領手帶便可自由參與。於領取並激活電子手帶後，手帶將指示第一項任務及地點，每當完成一項任務，在指定位置拍下電子手帶即可儲存分數。此外，於Facebook分享活動更可獲取額外分數，完成所有任務後，參加者可將獲得的分數於自助禮物換領機換取心儀禮物。如果你都想一齊玩，只需在場內即日以電子消費滿指定金額（憑即日不同商戶發出之機印發票正本），即可換取手帶去尋寶。