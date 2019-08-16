本日日本：劇場版《大叔的愛》開聯乘店舖

要數上年最具話性的日劇，被喻為BL神劇的《大叔的愛》肯定係榜上有名！由田中圭飾演的春田創一，跟上司黑澤武藏與靚仔後輩牧凌太之間發展出糾纏不清的大叔之愛，情節好笑又感人，除了收視標青外，更成了社會現象，「大叔的愛」更入選流行語大獎，認真巴閉。



呢股大叔熱潮今年再度襲來，事關劇場版《大叔的愛~Love or Dead~》將於8月23日在日本上映，與此同時，上映當日起札幌、仙台、松本、名古屋、廣島、福岡的Parco購物中心將會開設《大》的聯乘店舖。咁有乜嘢賣呢？今次的焦點係春田所屬的天空不動產吉祥物てんくぅん的一系列商品，包括有T Shirt、Tote Bag、鎖匙扣及貼紙等等，其趣致龍形賣相應該會得到女粉絲的青睞。至於想買田中圭等演員精品的話，店內亦有劇場版《大》的兩款海報及明信片發售，粉絲必儲呀！



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