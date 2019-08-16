婚禮統籌師　入行有路徑

婚嫁行業近十年日趨蓬勃，行業所衍生出來的周邊行業相當廣泛，如攝影、布置、宴會籌備等。近年多了年輕人修讀婚禮統籌課程，一心想成為婚禮統籌師，加上年輕一輩熟悉網上社交網絡宣傳，如配合修讀合資格的相關課程，想加入這個自僱行業，絕非遙不可及。



花飾及布置 行業前景佳

經濟持續向好，新人籌備婚禮比以往更願意花費，如在婚宴場地布置使用鮮花，製作特別花束、花球、襟花及頭飾等，考慮到管理及質素的統一性，一般新人多以選取單一公司提供服務，故從事「婚嫁花飾及布置」的花藝行業前景都不錯。



以上欲入行人士可先修讀一些入門級的課程，待業或失業人士更可考慮報讀由僱員再培訓局（ERB）資助仁愛堂開辦的就業掛鈎課程，學費全免。課程理論與實務並重，畢業後更提供三個月的就業跟進，協助學員入行。



課程名稱：婚禮及宴會籌劃基礎證書

入讀資格：失業人士及具中五學歷程度

上課日期：8月26日

上課地點：屯門啟民徑18號仁愛堂賽馬會社區及體育中心5樓

查詢： 2655 7575



課程名稱：花店實務及花藝設計助理基礎證書

入讀資格：失業人士；具中三學歷或小六學歷及具兩年或以上工作經驗

開課日期：8月27日

上課地點：觀塘成業街7號寧晉中心16樓H室（東廣場樓上）

查詢： 2110 8171