Ralph Lauren用牛仔服飾「Wear Your Story」

牛仔服飾一直是Ralph Lauren不可或缺的一環，為展示其重要地位，品牌特別炮製以牛仔服飾為主題的「Wear Your Story」廣告企劃，廣告由國際知名攝影師二人組Tim Hill和James Finnigan掌鏡，請來6位模特兒及時尚達人粉墨登場，捕捉了他們與最愛的牛仔服所承載的獨特故事和懷舊情懷。



隨廣告推出的牛仔系列網羅多個男女裝Polo款式，並採用全新洗水效果、加工處理及細節，並選用負責任方式種植的棉花，為環保出一分力。Ralph Lauren為致力縫製可持續發展的牛仔服飾，特別展開「Design the Change」革新策略，透過優質棉花計劃 （Better Cotton Initiative），支持負責任棉花生產工序，與回收舊牛仔服飾的供應商合作，並減少生產過程中對石磨及用水量的消耗，藉此縫製注重環保的牛仔服裝。