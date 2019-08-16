Pagani Huayra Roadster BC　全球限量40輛

繼推出全球限量20輛的Huayra BC後，Pagani再推出Huayra BC的硬頂開篷版Huayra Roadster BC，這次廠方將全球配額提高了1倍至40輛。據廠方公布其基本售價為€3,085,000，即約3千萬港元（未連稅）。



Huayra Roadster BC的車身採用Carbo-Triax HP62及Carbo-Titanium HP62 G2獨特的單體碳纖及碳鈦車身結構，輕量化之餘，扭轉剛度及彎曲剛度就分別提高12％和20％。另外，此車還搭載全新的排氣系統，同時擁有6個鈦合金排氣喉，令整體車重來到僅1,250kg的水平。



動力方面，搭載全新的6.0升V12雙渦輪增壓汽油引擎，並配上比雙離合器還要輕35%的Xtrac 7前速序列式波箱附電子機械差速器，可輸出逾800hp最大馬力，1,050Nm強悍扭力在到達2,000rpm時全釋放，並擁有超過1.9G的橫向力。

