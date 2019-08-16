深廣直通：一文睇晒　前海區新事物

【深圳康萊德酒店 明年進駐前海】

這幾年深圳特別多新酒店，除了矚目的萊佛士及柏悅酒店外，康萊德酒店預計於2020年，在深圳寶安區登場！

深圳康萊德酒店屬於鴻榮源前海中心綜合體開發中的一部分，位於前海中心區內最核心的業區，擁有廣闊海景，周邊臨靠超高層甲級寫字樓 、高端商業設施和高級公寓。因此設計上特意在酒店西側設置景觀花園，面向相鄰的城市綠色地帶和前海灣，擁有無敵的綠色景觀和海景。

室內設計由設計大師Yabu Pushelberg操刀，300間客房充分利用大型落地玻璃窗，盡量引入最佳的觀賞視野，並且有多個配套設施和用餐空間，令到這間新酒店成為區域性休閑中心。



【11號景觀橋 獨特人字拖】

剛剛通車的前海11號景觀橋，雙拱門且大小不一的獨特造型，極之搶眼，被當地人笑稱為「人字拖」。11號景觀橋位於前海深港合作區夢海大道，是連接寶安和前海的灣區大通道，橋梁自南向北跨越深圳地鐵1號線和雙界河水廊道。這條橋不但是景點，最重要是有連接前海和寶安的作用。



【深圳第一座摩天輪】

深圳第一座128米摩天輪「深圳之光」，預計將於2020年落成登場，摩天輪高達128米，共設置了28個車廂，一次可承載25位乘客，超越國內目前運營中的摩天輪，28個車廂中更特別設置6個主題——為尊貴體驗打造的VIP轎廂、為浪漫而生的婚禮轎廂、為舌尖之旅准備的美食轎廂。