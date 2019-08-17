香港估估吓：呢個廣告　叫你舉報咩人？

問：「喂，𡃁仔，你邊度㗎？ 嚟呢個球場玩，未死過呀...... 」八九十年代，單單在電視聽到呢句說話個心都驚到離一離，但近日香港，原來最令市民覺得懼怕的不只是黑社會橫行，還有一批不知名「制服」人士，同這個廣告似曾相識，你哋又記唔記得呢？



答案：1966年開始，香港有關三合會的暴力犯罪明顯上升。翻查報道指當時警方與黑社會同流合污所致。港英政府也明白，腐敗問題已經危及其管治合法性。於是，在1974年，港英政府成立廉政公署治理腐敗，三合會隨即失去警方的非法保護，並且受到嚴厲的打擊。

直到八十年代政府為大力打擊黑社會，因此制作不少「舉報黑社會」宣傳片，籍此宣告對黑社會「誓不兩立」，而這廣告片主題是當市民受到各種威嚇時，一定要毫不猶豫報警、報警同報警，時而易世，今日特區政府沒有再拍同類形宣傳片，但在香港警務署網頁就找到有組織罪案及三合會調查科24小時舉報熱線電話25277887，良好警民關係，全賴有你！



網址：https://www.youtube.com/watch?v=brdpY-75faY