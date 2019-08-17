【玄之又玄】鬼月行山　5招防撞邪

對於都市人來說，到郊外遊山玩水，呼吸新鮮空氣，確是不錯的度假節目。然而，荒山野嶺，人迹罕至，甚麼事情都有可能發生，更何況農曆七月一直被指是鬼門大開的月份，甚至被稱為「鬼月」，陰氣特別重，不想撞邪見鬼，郊遊人士還是小心為上！



【鄉郊多古仔】

其實講到鄉郊鬼古，可謂多不勝數，當中尤以新娘潭、荔枝莊、大埔滘的鬧鬼傳聞最為人熟悉，前往這幾個地方，務必步步為營，並謹記以下守則，可保平安。



1.忌七人同行

七字代表不祥，因此到深山遊玩，除了不能單獨行事外，亦應避免七人同行；若組織行山團隊，人數以雙數為佳，即二人、四人或六人同行。



2.忌黑衫黑褲

行山時，切勿穿着深色衫褲，以黑衣人裝束出發更是大忌（尤其是路線會途經鄉村的話，有機會遇襲！），最好換上鮮色的衣物，可加強陽氣，例如代表喜慶、熱鬧的紅色，鬼魂看到會感到渾身不自在，自然會迴避。



3.忌摸黑出發

入夜是鬼魅活躍時分，若在偏僻山林夜行有一定危險性，游夜水更有機會遇上「鬼掹腳」情況！



4.忌踏踩冥鏹

若在路邊看到冥鏹，切記勿在其上方跳過或將冥鏹踢散，要在旁邊繞道而行，並切勿「爆粗」，以免令冤魂覺得你對其不敬。



5.忌額前留蔭

人的前額又叫司空位，若額前留蔭，被頭髮遮住，易被靈體、衰氣滋擾。若懷疑自己遇鬼，應立刻將額前頭髮向上撥起，輕撫眉心，令本身的靈光匯聚在額前，鬼魂見了也會避開，但此方法要在你鴻運當頭時才用得着。



6.忌隨處便溺

在荒郊野外，嚴禁隨地便溺，否則有機會遇上飛來橫禍。即使是便急，被迫要就地解決，也應先知會一下，說一句「唔該借歪」。

