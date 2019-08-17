車手都讚！　Suunto 5耐力指「錶」

專業GPS運動腕錶近年備受跑山族歡迎，但其他運動員也喜歡借此訓練。今次訪問的女賽車手張瑛(Cherry）便是其中之一，常用錶更是最近推出的Suunto 5。她指︰「車廂成50幾度，而且G-Force好勁，我試過賽完後要人扶着落車，所以一定要練跑操體能！」Cherry目前以跑步訓練耐力，Suunto 5支援80多自訂運動模式，可計算時間、平均圈速、強度區間及卡路里，方調整其個人訓練計劃。「佢個心率計都幾準，而且過分操練的話會作出提醒，唔怕Interal或Tempo Run時操爆偈！」



4大定位系統

賽車場大多處於偏遠位置，Cherry指若在場邊熱身跑步，很多手錶也未能定位。偏偏Suunto 5支援GPS、GLONASS、GALILEO及QZSS 4大衞星定位系統，提供高精度定位及準確的路徑規劃，她試用後也未曾跑到迷路。另外，在GPS開啟情況下，手錶的電池續航時間長達40小時，日常心率檢測模式更可用5天，大頭蝦唔記得叉電也不怕。



輕身易襯衫

去年推出的旗艦級Suunto 9系列，功能齊全但錶身略嫌笨重，令唔少絲打卻步。Suunto 5重量減至66g，錶帶闊度減至22mm，女士手臂較幼也戴得妥貼舒服，Cherry指：「好多運動錶個樣好Equipment，但呢隻就襯到衫出到街，而且佢有黑、白、石墨銅、勃艮第銅4色，男女都啱帶，當然多幾隻搶眼顏色就更加好！」Cherry又補充，手錶屏幕在日光下讀得清楚，但昏暗下卻較難閱讀，若改善埋就更適合夜操之用。

