IRIS：Your Escape運動節　8月報名享早鳥優惠

中環海濱近年成為大型體育同健康活動新地標，繼今個月有adidas Sport Base後，另一大型運動健康節IRIS：Your Escape將於9月21~22日再次於這地方舉行。這個全港最大型的戶外運動節今屆邀請超過80位冠軍、星級健身及運動教練帶領，進行逾80場包括瑜伽、健身、舞蹈、冥想、時尚運動及講座等活動。活動內分為不同區域及舞台，設有不同主題及特色的運動及體驗，六大主題舞台包括︰瑜伽舞台（Yoga Stage）、體能專區（Fit District）、 禪修園林（Zen Garden）、無聲派對 （Silent Disco）、探索地帶（The Playground）及IRIS專題研討坊（IRIS Insider）。當中無聲派對（Silent Disco）將首次引入催眠冥想治療（hypno-meditation），連同其 他冥想茶道活動，引領大家走過靜化心靈之旅。The Playground區域亦全面提升，並會再次舉行狗狗與狗主一齊互動瑜伽Doga，及多個兒童適宜的Kids Yoga及Hula Hoops等運動。即日至8月31日到官網購票可享早鳥優惠，折扣可高達百五蚊，各位運動愛好者不容錯過。