三界五行：不擇家貧　不嫌母醜

盂蘭節，透過目連救母的故事，弘揚孝道，教導世人，「天下無不是的父母」。



目連的母親生前作惡多端，死後下地獄，被判罰在「餓鬼道」受罪，目連憑着已開通的天眼，看見母親像狗一樣，被鎖鏈鎖着，倒懸在煉獄上，口渴，只能喝燒熔了的鐵漿，飢餓，只能食燒紅了的木炭。作為佛祖釋迦牟尼的弟子，目連不但不嫌棄這個惡貫滿盈的母親，反而哀求佛祖法外開恩，設法拯救，後來目連的母親痛改前非，得成正果。



但在歷史上確有「六親不認」的忤逆不孝子，最令人心寒的是隋煬帝楊廣。當時，楊廣剛剛用陰謀詭計陷害大哥楊勇，奪得太子之位，隨父親文帝到仁壽宮避暑，同行的有貌美如花的宣華夫人和榮華夫人，楊廣色膽包天，居然調戲宣華夫人，宣華夫人含羞受屈，哭哭啼啼向隋文帝投訴，楊廣一不做二不休，命令侍從張衡把仁壽宮的警衞調走，隻身闖入宮內，把64歲的父親活活勒死在龍椅上。



宋代高僧釋梵琮寫了很多頌佛的偈語，其中最為人熟知的是「犬不擇家貧，子不嫌母醜」。佛說，菩薩不在深山，菩薩就在家中，那就是父母。釋梵琮說，作為人子，不要因為父母衰老、貧窮、患病、不能自理而嫌棄，否則，連禽獸也不如，因為即使是狗，無論主人的環境如何破落艱難，永遠都是忠心如一，不離不棄。



方向宇