美食婷：唔做大嘥鬼！飲剩烈酒點搞好？

除了葡萄酒或威士忌，我美食婷早前迷上了調配雞尾酒，更跟中環的多間酒吧主理人兼世界級調酒大賽冠軍Antonio學調酒，又買了一大堆伏特加和氈等烈酒回家練習。不過邊可能飲得晒，飲剩唔少烈酒，Antonio就教我加點不同食材浸泡成獨特口味烈酒。



氈酒本身是用不同植物來釀製，主要材料之一是杜松子，其香氣原來與多種香草植物很夾，故適合加迷迭香、紫蘇葉、香茅等來浸泡。水果亦得，如微酸的青蘋果與氈酒是非常匹配，不會太甜，味道亦夠清爽。



浸泡時要留意食材和酒的比例應為1比10，浸泡至少2至3天，看到酒帶點顏色即成。如果嘗起來覺得味道不夠，可按個人喜好再加多點食材浸泡。如想味道更為突出，可以留意挑選的材料，「如想迷迭香的味道更濃，可在浸泡前稍為火炙一下，令香氣滲出才放入烈酒。如用水果味突出，最好揀選一些較硬身的種類，太滑身的水果經浸泡後會變得非常軟腍，影響酒的顏色和清晰度。」建議與Tonic Water調混來品嘗，最能突出烈酒的獨特香氣與味道。



至於伏特加，由於本身無色無味，多用作雞尾酒的基酒，基本上可以與任何食材浸泡。Antonio指夏天很適合配一些酸甜度高的水果，以突出果香和酒味。「好像士多啤梨、青蘋果和熱情果等都啱用，甚至偏甜的朱古力都得，不過太重味的榴槤又或同樣無味的火龍果就不建議了。」浸泡方法與氈酒相若，喝時可以加汽水或低酒精汽酒等來混調，酸酸甜甜非常醒神。