DIESEL x ALPINESTARS　意式激情與速度競技

意大利時尚品牌DIESEL近年積極與來自不同領域的人氣品牌或設計師聯名合作，從跨刀合作過程所產生的化學作用，令品牌風格從以往既定的休閒牛仔服形象拓展至不羈自我的生活態度。今季DIESEL就宣布與意大利頂級電單車競技裝備品牌ALPINESTARS攜手推出聯名系列，將前者純熟的時裝工藝與後者熱血的電單車競技形象完美結合，對於揸開「兩個碌」的鐵騎士而言，見到呢個系列應該會立刻腎上腺素激增。



如果你以為今次DIESEL x ALPINESTARS聯名系列只係偶有一例，純為炒作踩過界玩「兩個碌」就大錯特錯，因為其實早於80年代，DIESEL已經開始贊助電單車競技賽事，亦持續從此競技運動中獲得無窮無盡的創作靈感，於2013年及2017年，品牌更先後兩次與有「電單車界法拉利」之稱的意大利電單車品牌DUCATI合作推出過兩款限量版電單車，「兩個碌」散發的激情、個性及自我亦正正是DIESEL創辦人Renzo Rosso一直堅持的品牌哲學。今個聯名系列所推出的皮褸、皮褲、皮裙、帽款及鞋款等等設計，均取材自傳統電單車手所穿着印滿贊助商標誌的專用賽車服，撞色配搭加上飛翼圖案及兩牌標誌，將電單車競技世界瀰漫的熱血激情及狂野氛圍融入到一系列單品之上，透過此次合作，令雙方於工藝及創意方面同樣得到昇華。