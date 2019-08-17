心情不好與經痛有關嗎？

經痛在本港女性中十分常見，很多女生試過當心情不好、壓力大時，經痛會明顯增加，有時痛到想暈想嘔、甚至不能站起來。究竟情緒跟經痛真的有關係嗎？



為甚麼心情不好會引起經痛？



中醫學認為，人的心理和精神素質對疼痛感受的影響很大，因為情緒是可以影響體內氣血的運行，尤其是肝臟。長期的情緒不佳、鬱怒，會漸漸傷害肝臟。肝臟具有貯藏血液、防止出血和調節血量的功能，而月經主要成分就是血。若肝臟功能受影響了，好多時候會出現月經不準、經痛、血量過多或過少等情況。這類因情緒不佳引起的經痛，多屬中醫學的「氣滯血瘀型」。



你的經痛是屬於「氣滯血瘀型」嗎？



「氣滯血瘀型」經痛的成因主要跟情緒有關，患者多數處事認真、自我要求高、責任感重、工作和生活壓力大、思慮和情緒刺激較多。反覆的不良情緒令體內的氣血運行不暢，從而出現「氣滯血瘀」的狀態。患者主要有以下症狀：

• 經期前或經期間腹部脹痛

• 按壓腹部時經痛會加重

• 經期前或經期間乳房脹痛

• 經血顏色紫黯

• 經血伴有較多血塊，血塊排出後經痛會減輕

• 舌紫黯或有瘀點，脈弦或弦滑



在治療這類患者，筆者多選用行氣活血，祛瘀止痛的中藥方，例如膈下逐瘀湯加減（方中有當歸、川芎、赤芍、桃仁、紅花、枳殼、延胡索、五靈脂、丹皮、烏藥、香附、甘草）。



預防痛經有甚麼方法？日常生活要注意甚麼？



在經期間必定要注意保暖，避免穿短裙短褲，還要注意多休息，避免過分疲勞。經期前數天開始要注意飲食調理，不要吃生冷食物（如沙律、壽司、雪糕、凍飲）。最重要的一點是要儘量避免劇烈的情緒波動，多做一些讓自己輕鬆愉快的事情。



曾覺知中醫師