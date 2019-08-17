麻甩佬浪漫！　哈利LEGO霸氣外露

美國哈利電單車（Harley-Davidson），速度唔係最快，馬力並非最大，但電單車界別中，佢卻是死氣喉最響、外形最粗獷的表表者，當中Fat Boy系列更連阿諾舒華辛力加都在《未來戰士2》中駕駛過，絕對經典！小記自問瘦骨仙，真車無論手臂力還是財力都無法負擔，幸好世界上有LEGO，最近兩大品牌就合力推出10269 Harley-Davidson Fat Boy套裝，一於買番嚟砌番轉！



套裝屬於廠商「Creator Expert」產品線，此系列之前已出過多部名車，包括Mini-Cooper、法拉利 F40、福士甲蟲車及007專用Aston Martin DB5等等，如今終於迎來第一部電單車！全套共有1,023塊零件，砌成後長33cm、高20cm、闊18cm，分量雖然不及「前輩」，但依然十分巨型重手，仍然考驗細屋的收藏能力。



作品以暗紅色配黑色作為主調，與現實中的2018年Fat Boy Wicked Red烤漆顏色相近，並運用了大量斜面磚勾勒出粗獷造型。現場跟真車對比，會發覺LEGO可謂神還原，因為原車不少標誌性元素也繼承了過來，例如淚滴形油箱、107引擎、油門、踏板，以及兩排霸氣外露的死氣喉等，另外又有實心圓盤式Lakester車輪，佬味十足！



一如同系列的高可動性，此作多處也設有機關，例如轉動後輪，便能看到「Milwaukee-Eight」雙缸引擎的活塞動作。此外，包括車頭把手、排檔、煞車拉柄等皆為可動設計，向下翻出的側柱更能令整部Fat Boy輕鬆地停泊，方便陳列Show Off！全副唯一挑剔位是印刷件太少，除了車側鷹翼廠徽之外，其他粉飾皆為貼紙，細看下難免令整體品質少許扣分。



LEGO 10269 Harley-Davidson Fat Boy現已上市，各大LEGO Certified Store都有得賣！