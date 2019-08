《酒遍天涯》香檳與魚子醬

中國四大珍品海味有「鮑參翅肚」;西方世界三大珍味則是「松露、魚子醬和鵝肝醬」。



承接上期文中自助餐,其中主角就是世界三大真味之一:魚子醬!(所以我那天才需要點香檳呢!)香檳跟魚子醬雖然各自各精彩(香檳可以跟很多不同食品相配襯,魚子醬在俄羅斯是配伏特加酒的)但當香檳遇上魚子醬,總是叫人立即明白甚麼是Food Pairing中的「Marriage」。雖然非筆墨所能形容,但如果要用自己感受嘗試合理化整件事情,就是魚子醬的微腥被香檳的微酸中和、魚子醬的油脂香被香檳中的酒精中調和、魚子醬的鮮味被香檳微微微得很的甜所提升,之後魚子醬本身的複雜風味配襯香檳的豐富層次……一言以蔽之:一試難忘!



有一點值得注意,配魚子醬的香檳要以Brut、Extra Brut、Brut Nature為主,太甜會奪去鮮味。至於要選擇甚麼重量、複雜度的香檳就要視乎配對甚麼品質的魚子醬。這個自助餐的魚子醬當然不要妄想是Beluga!(人生不知可否有機會再嘗野生Beluga!)這裏提供的魚子醬有三種,都是來自Sustainable人工飼養的鱘魚。對了,只有鱘魚的魚子可以被稱為魚子醬(Caviar);而只有在法國香檳區釀造的氣泡酒,才可被稱為香檳(Champagne only comes from Champagne)!誰敢說他們不是門當戶對?他們自古各有各世界頂尖支持者:魚子醬就有莎士比亞讚美說:「沒有一部劇比魚子醬精彩」;而香檳就有拿破崙曾經道:「香檳!戰勝者應得它,戰敗者更需要它。」(Champagne! In victory one deserves it, in defeat one needs it.)



所以我才說他們雖然各自各精彩,但總是天生一對,並且門當戶對!



後記:既然吃自助餐,當然要試試不同配搭,滿以為魚子醬配流心蛋會很好,結果卻是一般。魚子醬配香檳固然好,但原來魚子醬配北京烤鴨皮、魚子醬配長腳蟹肉,再加上一口香檳就真的不得了、認真一絕!如果要形容,感覺就有如閉上雙眼浮於天上、旁邊有着繁星、然後流星略過……



做人何須太認真;轉眼匆匆又一生;Be Chill !



Chill Sir

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。