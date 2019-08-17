《酒遍天涯》香檳與魚子醬

中國四大珍品海味有「鮑參翅肚」；西方世界三大珍味則是「松露、魚子醬和鵝肝醬」。



承接上期文中自助餐，其中主角就是世界三大真味之一：魚子醬！（所以我那天才需要點香檳呢！）香檳跟魚子醬雖然各自各精彩（香檳可以跟很多不同食品相配襯，魚子醬在俄羅斯是配伏特加酒的）但當香檳遇上魚子醬，總是叫人立即明白甚麼是Food Pairing中的「Marriage」。雖然非筆墨所能形容，但如果要用自己感受嘗試合理化整件事情，就是魚子醬的微腥被香檳的微酸中和、魚子醬的油脂香被香檳中的酒精中調和、魚子醬的鮮味被香檳微微微得很的甜所提升，之後魚子醬本身的複雜風味配襯香檳的豐富層次……一言以蔽之：一試難忘！



有一點值得注意，配魚子醬的香檳要以Brut、Extra Brut、Brut Nature為主，太甜會奪去鮮味。至於要選擇甚麼重量、複雜度的香檳就要視乎配對甚麼品質的魚子醬。這個自助餐的魚子醬當然不要妄想是Beluga！（人生不知可否有機會再嘗野生Beluga！）這裏提供的魚子醬有三種，都是來自Sustainable人工飼養的鱘魚。對了，只有鱘魚的魚子可以被稱為魚子醬（Caviar）；而只有在法國香檳區釀造的氣泡酒，才可被稱為香檳（Champagne only comes from Champagne）！誰敢說他們不是門當戶對？他們自古各有各世界頂尖支持者：魚子醬就有莎士比亞讚美說：「沒有一部劇比魚子醬精彩」；而香檳就有拿破崙曾經道：「香檳！戰勝者應得它，戰敗者更需要它。」（Champagne! In victory one deserves it, in defeat one needs it.）



所以我才說他們雖然各自各精彩，但總是天生一對，並且門當戶對！



後記：既然吃自助餐，當然要試試不同配搭，滿以為魚子醬配流心蛋會很好，結果卻是一般。魚子醬配香檳固然好，但原來魚子醬配北京烤鴨皮、魚子醬配長腳蟹肉，再加上一口香檳就真的不得了、認真一絕！如果要形容，感覺就有如閉上雙眼浮於天上、旁邊有着繁星、然後流星略過……



做人何須太認真；轉眼匆匆又一生；Be Chill !



Chill Sir

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。