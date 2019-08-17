大阪環球影城　「超任世界」明年開幕

大家引頸以待，大阪環球影城（簡稱USJ）的全新區域「Super Nintendo World（超級任天堂世界）」日前終獲USJ正式宣布，施工即將結束，預計將可在明年2020年東京奧運前開幕！「超任世界」是全世界第一座任天堂專屬樂園，其中最令人期待的，想當然就是「瑪利奧賽車系列」將真正實體化，它由任天堂王牌遊戲設計師宮本茂親自打造，將結合最先進影音效果技術，令玩者能作第一身賽車體驗。園內還有多個驚險遊樂設施、互動體驗區、任天堂商店、餐廳等設施，令你有置身瑪利奧遊戲情景的感覺，遊戲中角色像壞蘑菇、烏龜、庫巴、星星金幣、水管等都會隨處可見，超逾600億日圓（約HK$44億）建設費相信會帶來非凡真實效果。心急Fans更可登入日本環球影城官方網站，率先欣賞「超任世界」最新宣傳動畫止渴先，日後記得留意正式開幕日期的公布。



Super Nintendo World（超級任天堂世界）

宣傳片網址：https://www.usj.co.jp/nintendo/

