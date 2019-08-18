【星座密語】哪個星座由產房愛到教堂？

又一愛情童話故事！日前朱千雪下嫁醫生男友吳昆倫，一對新人由同一產房出世一刻已認識，成長期間一直保持聯絡，共同慶祝過無數次生日。由好友變成情侶，到今日終於成家立室。不管歲月流逝，對青梅竹馬的專一永遠也不會變，究竟哪些星座特別容易跟青梅竹馬共譜戀曲？





第一位：天秤座 全心全意對自己

天秤座性格溫柔，平易近人，是不少人眼中的理想伴侶。不難想像，天秤座身邊總是不乏追求者，但其內心偏偏嚮往「俩小無猜」的純愛，格外珍惜從小玩到大、坦誠相待的青梅竹馬，享受對方全心全意對自己好的感覺，能夠由青梅竹馬變成戀人，正是天秤理想中的愛情。



第二位：雙魚座 喜歡童話世界

心思比較細膩的雙魚座，特別容易懷念過去的美好時光，當中怎會不思念兒時的小夥伴？對於那些和自己從小玩到大的朋友，雙魚座會給予百分百的信任。如果對方是異性的話，更希望可以走到一起，直至白頭。因為雙魚座喜歡童話世界，認為只有滿足其童話夢，才是達致完美的人生。



第三位：金牛座 為人念舊重情

性格內向的金牛座，安靜靦覥，雖然對很多事情表現得很淡然，卻是個十分念舊重情的人。對他而言，沒有甚麼回憶比友誼更為珍貴，自小建立的深厚友誼，恍如老酒，愈久愈香醇。金牛座容易對青梅竹馬產生好感，基於不善言辭或其他原因，不會貿貿然示愛，縱使內心已綵排了無數次。

