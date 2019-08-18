傳程達意：注目的兩大旗艦新郵輪

今年確是郵輪界非常熱鬧的一年，上半年有兩艘特別為中國市場而設計的新船投入服務，下半年則有兩大郵輪公司分別推出旗艦級新船游走地中海航線，兩艘新船各有突破、各具賣點，矚目程度可謂平分秋色。以意大利風情作招徠的歌詩達郵輪，於10月20日啟航的新旗艦船翡翠號（Costa Smeralda）將意式海上情調發揮到極致。船上所有的設計細節均向意大利的美好致敬，除了船名來自意大利最美海岸之外，每個樓層及公共空間均以當地地名來命名。船的心臟是樓底高三層的Colosseo，除了是表演場地更是各主題酒吧的所在。位於船尾的Piazza di Spagna則有外放式露台及玻璃地版，讓旅客感受恍如在大海上飛翔，更首次設有海上設計博物館，展示優秀的意大利設計。而此船更是全球第一艘在海上及泊岸時均使用液化天然氣的郵輪，環保效能更佳。

另一艘新船地中海鴻圖號（MSC Grandiosa）將成為MSC船隊最大的郵輪，提供最豐富的設施與服務。船上有不少創新意念，包括由國際級表演團體Cirque du Soleil為它設計的兩個獨家表演；作為船上社交空間的地中海式長廊，更是MSC此級數郵輪獨享的嶄新設計，除了有商店、餐廳及酒吧，更有猶如身處巴黎的露天咖啡座，加上最吸睛、接近100米長的LED天幕，讓旅客樂而忘返。此船更結合高科技，引進人工智能助手ZOE，她能操7種語言、可以解答在船上遇到的各種問題。鴻圖號將於11月16日從熱那亞出發，展開7晚地中海行程游走意大利、西班牙及法國等地。



黃進達

