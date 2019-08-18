父母帶小朋友玩得多室內遊樂場，有時都會想親近一下大自然，香港雖被稱為石屎森林，但其實仍有不少美景。好像流浮山上白泥，不但被譽為「全香港看日落最美的地方」，亦是生態觀光大熱地點，早前附近新開設了一個「野營部落」豪華露營村，大人細路能在此一親大自然之餘，亦可體驗兩手揈揈Glamping樂趣。



【三款營地 各具特色】

露營村提供3款不同特色的營地款式，分別為星空營、部落營、帆船營，先介紹星空營，由於半球形帳幕部分位置採用透明設計，讓居住者即使睡在床上亦可仰望天空觀星；而部落營備有一張5呎雙人床、雙人梳化床，適合一些小家庭揀選；至於帆船營是3款營地款式中面積最大，足夠6個人居住，而營外亦設有一張長形餐桌，最適合一大班朋友在此開大食會。



【設備完善 增舒適度】

為提供五星級舒適環境，每個營設有獨立冷熱水淋浴間及用廁空間，而營內亦會因應季節而提供冷暖氣，並專誠訂製澳洲五星級床褥，讓大家在大自然也能享受在家的舒適感。此外，露營村設有一間Party Room，在此可以打桌球，而且亦提供不少戶外活動，如巨形層層疊、達摩塔、彈床等，包保大人細路都不覺悶。



【露營村周邊熱點】

木屋士多 打卡必到

鴨仔坑士多雖然名為士多，但這裏不只作糧食飲品的補給，還注入保育元素，店內的數間小木屋均舉行展覽，有的是上白泥泥灘的日落照、有的是香港珍貴蠔礁、有的是古舊的木家具……另外還可在此Gathering或是參與工作坊。



魚種豐富 釣魚勝地

釣魚愛好者可到樂逍遙釣魚場一轉，此處魚種豐富，包括羅非魚、生魚、鯇魚、鯉魚、紅肚鯧等，而且釣魚方式多元化，可以垂釣、台釣、拖網，是一個休閒釣魚好地方。



模特兒：Karlie、Karia（2indigo）