入廚必學　用啱食材好重要

要炮製出滋味美食，除入廚經驗及心思外，挑選合適食材亦好重要。IG faasos這個網上社交平台，不時都會分享入廚小知識，最近就教大家如何分辨多種相類似的食材，喜歡煮兩味的話，一定要學。



青瓜：Zucchini及Cucumber在英文字面上是兩個完全不同的字，但中文就簡單以青瓜及意大利青瓜來區分。其實兩者不但來自不同家族，而吃法及口感都不同。青瓜可以生食，即使受熱烹調，仍帶爽脆。但意大利青瓜就不宜生食，煮熟後會變得軟腍。



番荽：Parsley及Cilantro是煮西餐時最易混淆的新鮮香草。Parsley有人叫其為香芹或歐荽，Cilantro則是香菜，甚至兩者統稱為番荽。其實只要細心看，就會發現Parsley及Cilantro的葉形不同，味道亦各異。Parsley帶點苦澀不太濃味，Cilantro就清新芳香。



檸檬：相比起青瓜及番荽，檸檬及青檸明顯好容易分辨，但味道上其實就大有不同。檸檬酸中帶有甘味，而青檸就有較多的苦澀味。



藍莓：藍莓與黑莓一樣，都含有豐富維他命及養分。但原來黑莓有不少針對性的食療作用，主要可幫助消化，而藍莓就有助增強記憶力。



番薯：至於番薯，就更加容易與甘薯混淆。番薯即是Sweet Potato，甘薯則是Yam。兩者看起來很相似，但其實品種各異。番薯味道清甜，糖分高，甘薯則明顯不及番薯甜。