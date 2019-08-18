Samuel Ashley　伴你走過每個年「袋」

不論任何年齡的女生，手袋都是每天重要的配件，但每個年齡階段都有適合自己的手袋，今個秋冬Samuel Ashley以「成長」為主題，為女生設計出適合不同年齡層的手袋。系列分為三個CHAPTER，分別是「CHAPTER 1 - 憧憬」、「CHAPTER 2 - 成長」和「CHAPTER 3 - 理想」，帶來不同風格的手袋，並請來女藝人劉穎鏇演繹全新系列的手袋。



「CHAPTER 1 - 憧憬」帶來Renee斜揹袋、Helen Tote Bag和Megan水桶袋三個袋款，粉色系的外形，內袋加入撞色設計，大玩色彩配搭，猶如追夢的少女。「CHAPTER 2 - 成長」兩款主打手袋Tiffany和Tiff採用拼色意大利牛皮，以平實低調的顏色為主調，看似樸素，但袋側選用富建築美感的風琴式，加上玩味撞色效果。「CHAPTER 3 - 理想」系列的羊皮手袋Elena、Lois和Danielle，顏色用上沉實的黑色、灰藍和灰墨綠，配以銀色鉚釘裝飾如繁星閃閃發亮，凸顯女士的韻味及品味。