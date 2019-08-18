三界五行：孝順父母　最有福氣

風水輪流轉，世界也輪流轉。



可惜，人類的智慧和記憶力，通常都只能記得三歲以後的事情，三歲之前，父母怎樣眠乾睡濕、餵哺、洗屎洗尿、換尿片、教講話、教走路……人類是「集體失憶」的，這也難怪，這是造物者安排，惟有聆聽父母嘮嘮叨叨的憶述，以及重溫自己兒時相片，才可以知道自己成長過程。時下的婚禮、婚宴，也會在現場播放一對新人兒時成長片段，倍感溫馨。



「養兒方知父母恩」，一對新人榮升為「父母級」的時候，易位思考，坐在嬰兒車的子女，就是你兒時的自己，推着嬰兒車的，就是你兒時的父母；拉着子女學行的，就是你兒時的父母，那個跌倒被鼓勵趴起來再往前走的，就是你自己；一口一口餵稀飯的是你兒時的父母，而淘氣不肯吃稀飯的就是你自己。等到你的子女長大成人，反過來照顧父母，教年邁父母學走路，推着輪椅，帶父母去公園呼吸新鮮空氣，去酒樓飲茶食飯，替他們洗澡，換尿片……有人覺得是受罪，但有人覺得是福氣。欠父母養育之恩，有機會還，天經地義，問心無愧，不欠債，是福氣。



清朝名臣李鴻章在祠堂門口掛了一副對聯：「享清福，不在為官，只要囊有錢，倉有米，腹有詩書，便是山中宰相；祈新年，無須服藥，但願身無病，心無憂，門無債主，可為地上神仙。」



心靈富有，身體健康，不虧欠別人，比當宰相做神仙，更快樂。



方向宇