美食婷：咩係生機素食

近年坊間興起一片健康熱潮，除了多菜少肉，還推崇素食、純素等，我美食婷為了健康，間中都會茹素，最近就經常到銅鑼灣一間樓上Café用餐，餐廳主理人兼我老友Ron不但對甜品和咖啡甚有心得，早前更到倫敦藍帶廚藝學院修讀課程，對出品的每道菜都非常考究，此外，他對生機素食亦非常有心得，一於請教他「增廣見聞」。



Ron指其實時下的人都略知何謂生機素食（Raw Vegan），生機素食又稱作生素主義、裸食等，是指不會選用肉食、蛋、奶等動物性食材，只利用新鮮蔬菜、果仁和種子等，以常溫或低溫（攝氏41度至48度）製作、或浸泡或風乾等方式烹調，保留食物的營養和酵素，減少體內毒素和酸性。



別以為生機素食等於無啖好食，Ron指他們會小心留意營養配搭及味道，如意大利青及黃瓜、翠玉瓜可以刨成意粉；椰菜花可以變飯粒、羽衣甘藍變脆片零食等，還可以製成果汁、湯品和雪糕、甜品等。



食材以外，還有不同的調味料和醬料可選擇，如有機椰子油、椰子牛油和蜜糖等，較特別就有入口富芝士香的營養酵素，以及可以自家製的萬用腰果醬等，如何製作？「腰果浸泡數小時後隔水，加點室溫水、岩鹽和胡椒碎一起打成醬汁，便可用作配沙律、塗抹食材等。」各式調味和食材相配搭出搶眼又美味的佳餚。