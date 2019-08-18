STELLA McCARTNEY x HUNTER　打造「綠色」雨靴

眾所周知英國著名時裝設計師Stella McCartney，對於時裝創作以至個人生活方面，都堅守環保理念及道德價值，飲食茹素之外，個人品牌STELLA McCARTNEY所推出的設計，亦絕不使用任何皮革或皮草，積極實踐可持續發展的創新方式。今季品牌更與HUNTER攜手推出一款環保設計的橡膠長靴，擁有出色防水功能之餘，亦貫徹她一直追求環保的時裝理念，堪稱同類靴款當中，最符合可持續發展原則的設計。



STELLA McCARTNEY x HUNTER聯名橡膠長靴，設計將HUNTER經典Wellington Rain Boots重新演繹，靴款所採用的天然橡膠，取自危地馬拉獲認證為可持續管理的樹林，確保熱帶雨林無需種植橡膠樹而遭砍伐，而靴筒內嵌的彈性短襪則採用環保物料Yulex® 取代傳統潛水衣料氯丁橡膠（Neoprene），這種主要從植物銀膠菊（Guayule）提煉的天然橡膠，與氯丁橡膠擁有近乎同等的彈性及柔韌力，但生產過程可以將導致氣候轉變的二氧化碳生產量減少80%。同樣着重環保理念的戶外服裝品牌Patagonia，三年前亦有以這種環保物料Yulex®製作出世界上首件無使用氯丁橡膠的潛水衣。橡膠長靴分別推出男裝及女裝版本，並有黑色、灰色及橄欖綠色供選擇，就算陽光普照，無雨落的日子亦一樣可以當作普通靴配襯秋冬服飾。