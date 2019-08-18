iNSPiC ZV-123A纖巧抓拍　即影即印

雖說用手機抓拍是大勢所趨，但仍有不少人喜歡手執相片的實在感。想將數碼相片打印出來？以往要到沖曬店或用流動打印機印製相片，現在一部相機就搞掂晒，皆因Canon新推出iNSPiC ZV-123A即影即印相機，將DC與相片打印機完美融合。而且機身厚度只有21.5mm，可透過藍牙連接手機App進行相片編輯，靈活性無出其右。



可能有人會將ZV-123A與即影即有相機混淆，其實兩者最大分別是ZV-123A能重複打印同一張相片，派對合照後按「快速重印」鍵，便可印出多張實體相分派給好友留念，但即影即有相機以底片作顯影媒體，影一張曬一張。新機沿用iNSPiC系列的ZINK打印技術，只需於機背放入2×3吋（50×76mm）專屬相紙，便能印出314×600解像度相片，打印過程約需50秒。最特別是相紙同時是貼紙，可充當貼紙相為Gadgets或隨身物品裝飾。以一套20張（ZP-2030 2R）專屬相紙售$75計算，平均每張印相成本為$3.75，都算合理。



新機只有手掌咁細，備有珍珠白、啞黑及玫瑰金3色選擇，用上800萬像素廣角定焦鏡，鏡頭更圍繞着8枚 LED環形補光燈，配以前置式自拍鏡，就算在昏暗環境都能補光自拍。儲存方面，機身內置microSD卡槽，支援最大256GB容量；另可透過藍牙連接《Canon Mini Print》手機App，以便為數碼相片進行編輯，甚至加入創意濾鏡、獨特相框、有趣表情符號、變臉特效、可愛貼圖及文字效果，加工後再將相片打印出來送給朋友就更顯心思。此外，用家亦可把ZV-123A當成流動相片打印機，從Facebook、Instagram等平台下載相片加工打印；還可選擇印出由4張或9張影像組成的相片，讓各位發揮創意。