你有感到拇指、食指、中指和半邊無名指麻痛嗎？如果有，你可能有機會患上「腕管綜合症」，患者的症狀通常包括手部和手指，例如拇指、食指、中指和無名指的橈側都會感到疼痛、麻痹或刺痛，有時甚至包括前臂，情況在晚上更甚。這些症狀可能在你做簡單動作時出現，例如手握電話或看報紙，您可能會感到無力握持。患者晚期還會引致拇指大魚際肌肉（thenar muscle）萎縮，而影響其功能。



何謂「腕管綜合症」?

手腕中有一條稱為腕管的管道，共有9條肌腱和正中神經通過。當腕管的壓力增加，神經便會受到擠壓而無法發揮正常功能，引致手指麻痹、不適和疼痛，這正是「腕管綜合症」。



腕管綜合症有何成因？

• 賀爾蒙失調以致水腫（常見於收經期間的婦女、懷孕或甲狀腺功能過低者）

• 腕部骨折 / 脫骹、類風濕關節炎及痛風症患者

• 勞損而導致屈指腱鞘炎者

• 感染（如結核菌感染）

• 或腫瘤（如腱鞘囊腫）



誰是「腕管綜合症」高危一族？

腕管綜合症多出現在需要經常於辦公室運用電腦滑鼠和鍵盤的人士，家庭主婦、女性、孕婦、類風濕病或糖尿病患者等。



「腕管綜合症」要做手術嗎?

如果病情輕微，只需要適當休息、避免手掌及腕關節過勞、用手托保持腕關節於正中位置、亦可在腕管內注射類固醇藥物（steroid injection）。



如以上治療未能見效，一般會建議患者用手術治療，一般會使用局部麻醉，然後，直接開刀鬆解（carpal tunnel release）或用內窺鏡協助鬆解腕管（endoscopic carpal tunnel release）。

如有需要，手術前會安排作神經線傳導檢查。



骨科專科醫生陳禮樂