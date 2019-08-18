順Phone快遞：DxOMark登頂　Note 10+被評影相最靚

國外網站DxOMark經常會就智能手機的影相質素作出評測，雖然結果偶有爭議，但絕大部分都令人信服，在機迷心目中具有一定認受性。最近他們便就Samsung Galaxy Note 10+ 5G作出評分，其4鏡主相機及1,000 萬畫素前鏡頭分別取得118、99分的佳績，以整體得分113分，成功擠下Huawei P30 Pro成為排行榜第一名。



DxOMark指手機擁有快速、準確的自動對焦能力，在室內外都能適當曝光且動態範圍廣，同時散景效果、噪點控制也叫人滿意。相片在絕大部分情況下色彩鮮艷，近距或中距離變焦呈現良好細節，以閃光燈拍出的相片也質素良好。此外，Note 10+ 5G的錄影功能也取得101高分，評測特別讚揚其穩定性佳、色彩明亮鮮艷、快速自動對焦等。



優點以外，DxOMark也提到手機並非完美，例如有些顏色過度飽和、偶爾產生白平衡色偏、長距離變焦細節丟失等，但瑕不掩瑜，評分機構仍稱讚它為一部全能手機。



其他手機消息：

【8.23上市！港版Note 10賣7千起】

Samsung Galaxy Note 10系列在港發表，推出日期及售價在以下連結︰

https://bit.ly/2Pf4A0r



【dokiPal 土炮電話錶】

香港品牌Doki最近推出專為兒童而設的電話手錶dokiPal，一按即可以致電媽咪、爸爸，家長必看︰

https://bit.ly/2z2yg5R