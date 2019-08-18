【決性11點】勿忘初心

人與人本是獨立的個體，要遇上一個喜歡的人，和他開花結果，除了緣分還要運氣。有人說伴侶最好是一凹一凸，性格衝動的人，找個個性溫柔如水的，便可以在適當時候為他清楚分析情況，為他提供另一角度看事物，讓他看得更寬，走得更遠。但無論你選擇的人是和自己性格一樣，還是剛好相反，只要時刻謹記當初喜歡對方的感覺，選擇對方的理由，勿忘初心，便能一起走到最後……



Q：假設同時有兩個男生喜歡你，兩個的條件相若，你也對二人有好感，但這兩人的性格卻南轅北轍，你覺得哪一個會比較適合你，願意和他開始呢？



A.和自己性格相像的那位

B.和自己性格相反的那位

C.兩位也嘗試發展再作選擇



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答案分析



A.渴求安穩

你追求安穩生活，害怕逃離Comfort Zone，所以你會選擇和自己性格相像的人，認為可以減少爭吵的機會，以免傷害彼此的感情。但缺乏嘗新的勇氣讓你局限了自己的選擇，有時或許錯過真正的真命天子。



B.尋找驚喜

你害怕呆板生活，所以你希望選擇一個性格和自己完全不同的人，希望他能帶給你驚喜。不過在決定前，你或許沒有考慮彼此性格上的差異會帶來的問題，但你也會嘗試從中找出適合彼此的相處之道。



C.不想錯愛

其實你很享受被人追求的過程，但並不代表你是想做娘娘收兵，只是你想對自己的感情負責，好好了解清楚後才考慮和誰開始。因為你希望選擇一個適合自己的人，可以和你長相廝守，好好過一輩子。