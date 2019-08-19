香港估估吓：記唔記得呢間電車廠喺邊？

提起港島區的公共交通工具，叮叮（電車）絕對最具代表性。它除了是本港歷史悠久的公共交通工具之一，亦是現時全球唯一全數採用雙層電車的電車系統。



話說1841年香港開埠後，人口開始急遽增加，但當時的交通工具卻只有馬車、人力車和轎等，完全不合時宜。有關當局於是提出興建電車系統，當中包括5段為電車路線及1段山頂纜車。可惜由於富有的英國人大多居於太平山山頂，因此財團都只對興建纜車有興趣，甚至到1888年纜車通車後，電車系統仍然乏人問津。



直至1902年才有在倫敦成立的「香港電車公司」負責建造及營運香港電車系統。1904年，首批共26輛的電車由英國運抵香港進行組裝，並於同年的7月30日正式啟用。當時的電車分為頭等車及三等車兩種，前者可載32人，每人收費一角，後者可載48人，收費每位五仙。



最早期的電車廠設於寶靈頓道與堅拿道一帶，直至1920年代才選址銅鑼灣羅素街興建大型車廠，名為羅素街車廠，以作為停泊及維修電車之用。30年代，電車的數目不斷增加，羅素街車廠不敷應用，電車公司於1938年在北角英皇道開設英皇道車廠。到了50年代，為了統一運作及集中維修，電車公司決定擴建羅素街車廠，工程於1953年完成，並將羅素街車廠易名為霎東街車廠。由於車廠與附近的民居相當接近，尤其是凌晨時分，電車回廠產生的噪音對居民造成頗大騷擾。最終在1989年3月30日，霎東街車廠正式搬往屈地街電車廠及西灣河電車廠，而原址則改建成現時大家熟悉的時代廣場。