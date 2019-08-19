【老友狗狗】安慰不會加深恐懼情緒

常聽到這樣的說法︰狗狗害怕時，家長不應作出任何安慰，否則愛牠變成害牠，只會獎勵了狗狗的恐懼，令牠下次更驚。是真的嗎？爸爸媽媽放心好了，這說法在科學上並不成立，目前完全沒有證據顯示，給予狗狗安慰會加深牠的恐懼或焦慮。



【情緒不是行為 無法被獎勵增強】

焦慮、緊張、恐懼是與生俱來、讓動物避過危險的保護機制，是動物對於陌生或危險狀況的不隨意情緒反應。無論是人抑或狗，都無法控制自己故意去害怕。次序必然是「先有危險 → 後有恐懼」的，狗狗一定是先遇到雷聲、大貨車、大隻佬、陌生狗、手推車等刺激物，大腦意識到威脅，然後才會發出信號，讓狗狗感到害怕，進入戒備狀態，希望避過危險。一來狗狗不能選擇，二來恐懼這情緒其實很難受，無論牠有多喜歡我們的撫摸，甚至零食，也絕對不會、而且無法反過來為了得到獎勵，而幻想前方出現危險，逼自己害怕起來。恐懼只是情緒，不是如「坐下」或「吠叫」這樣的行為，並不會因為獲得獎勵而增強。所以說「安慰會加深恐懼」是完全不成立的。



舉個例，我自己很怕蛇，即使經過蛇店，本能反應也會心裏發毛、站住不敢動，要繞個大圈才敢離去。如果朋友故意冷漠走開，甚至推我向前，要我面對恐懼，我肯定極度驚恐，同時也很氣憤這朋友如此殘忍，對他信任大打折扣。要是朋友肯稍作安慰，擋在前面一起離開，我不僅心存感激，也會更快回復冷靜。下次再見到蛇，我會不會因為他安慰過我而變得更驚？肯定不會。想想自己害怕的東西，再想想狗狗，你大概就會明白箇中感受。



【守護者保護毛孩免於恐懼】

作為狗狗的守護者，我們有責任保護毛孩免於恐懼。完全漠視狗狗怕得發抖、急速喘氣、四處躲避的模樣，豈不是有違我們愛護狗狗的初心？安慰不僅不會加深恐懼，早前意大利一所大學更有研究證明，家長對狗狗的輕撫有助預防及紓緩狗狗的緊張反應，如減慢心跳、增長平靜時間等。雖然不是甚麼劃時代的巨大發現，但起碼讓我們知道安慰狗狗是件好事，毋須壓止。



下次狗狗受驚而主動求助時，就放心當牠的避風港吧！第一步是馬上移除令牠害怕的東西（例如帶狗狗離開、拉上窗簾、關掉吸塵機等），再把聲音放柔放慢，在牠身上輕撫打圈，慢慢紓緩牠的不安。當然，安慰只是讓狗狗當下好過一點，我們還得積極去了解究竟狗狗在怕甚麼，然後下次再有系統地安排牠學習，重新建立正面聯想，逐步克服恐懼。





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理