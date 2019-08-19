東沖有料到：互聯網絡上的誤解

之前在互聯網上，看到一些泰國旅遊達人上載了一幅圖片，相片可見是一間建於花園上的玻璃屋，環境很幽雅，帶出的訊息似乎是屋內可以飲咖啡及可以悠閒一Hea，但這是不正確的。

話說在曼谷四面神附近，曾經有一間叫Nai Lert Park的酒店，雖然該酒店已結業，但後方依然有一處屬於酒店老闆家族的地方，內裏建有一間叫Ma Maision的泰國菜餐廳，由於該範圍佔地甚廣，幾個月前更開設了附有冷氣的玻璃屋，感覺就像到了英式花園般。但這裏卻並非可來吃下午茶及飲咖啡，而是提供套餐式的午餐及晚餐，價錢也不太相宜，兩位用收費約10,000泰銖左右，並且要預約訂位。由於是高級的用餐地方，全程會有英式管家Butler款待，十分有派頭。那麼，可以在這裏喝杯咖啡嗎？答案是不能。事關整個花園只得一間玻璃屋，若你到餐廳吃泰國菜，順便到玻璃屋門口打卡是OK的，但卻不可到內邊坐坐喝杯咖啡。有時網絡的資訊真假難分，這點大家要留意。

話說回來，雖然這間餐廳收費不菲，若情侶們想享受二人世界，或於生日或結婚紀念日等大日子好好用餐不被打擾的話，這裏絕對會是一個好地方。



胡慧沖

