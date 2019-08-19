環球車事：ProPILOT 2.0　今秋起日本率先使用

Nissan全新第二代自動駕駛系統ProPILOT 2.0，將於今年秋季率先搭載在日本本土市場推出的Nissan小改款Skyline（其他市場為Infiniti Q50）身上，只限Hybrid版2WD/4WD，使之成為首款標準配備此嶄新駕駛輔助系統的車型。



全新ProPILOT 2.0專為在高速公路行駛而設計，亮點在於它可與車上的導航系統配合使用，容許駕駛者於設定導航路線後，在高速公路上使用自動駕駛模式，雙手毋須持軚。

當所駕駛的車輛在高速公路上的車道行走，遇有前方是匯合車道或有慢車，系統會根據導航及車上的全方位鏡頭及感應器（包括：前Cam、AVM環視鏡頭、紅外線、聲納和雷達感應）擷取的路面資訊作出分析和判斷，在安全又可行的情況下以警示音和儀錶訊息提示，駕駛者可以雙手持軚並亮起方向燈，介入手動駕駛，作出切線超車。完成後系統會再次根據路況作出分析和判斷，在安全又可行的情況下以警示音和儀錶訊息提示，駕駛者可以雙手持軚並亮起方向燈，返回原行車線。



當接近設定的高速公路出口時，系統會透過警示音和儀錶訊息提醒駕駛者，當駛離高速公路，自動駕駛系統便結束。此外其具備駕者注意力監測功能，持續監測和確保駕駛者在使用自動駕駛模式時的路面注意力。若駕駛者沒有對警示訊息作出反應，系統會自動亮起危險警告燈，並將車速收慢直至完全停下。

