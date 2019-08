Converse Renew Denim　舊牛重生變波鞋

近年不少潮流品牌都面對着同一問題,就係當大家對環保意識日漸提高之際,作為一個具指標性的品牌於不停推陳出新的急促節奏當中,怎樣才可以為顧客帶來既有新鮮感,但同時又符合環保理念的潮流單品?早前推出的Levi's® Authorized Vintage系列便是一個Upcycling好例子,由品牌團隊搜羅80s至90s年代生產的牛仔單品經修復後重新於市場上推出,絕對是一個對品牌、顧客及環境皆有利無害的三贏方案。上月Converse推出Renew Canvas系列,採用由環保組織First Mile以回收廢舊塑膠瓶製成的rPET紗線,打造出外觀及質感與原有設計無異的Chuck Taylor All Star鞋款,保持經典之餘,也為環保盡一分力。



今回Converse再接再勵推出全新Renew Denim系列,合作單位是英國著名古着店Beyond Retro,回收舊牛仔褲並重新剪裁成每一對擁有獨一無二牛仔布鞋面的Chuck Taylor All Star' 70鞋款。Converse Renew系列的出現,源於4年前Converse員工自發的一個項目,透過利用回收材料或舊衣物製成鞋面去表達自我,Renew Canvas及Renew Denim系列正是由此啟發。



雖然以現今先進科技,基本上任何一種再造紡織原料都可以裁剪加工製成鞋面,但要大規模生產數萬對品質相同的鞋款卻絕非易事,幸好英國古着店Beyond Retro為Converse提供了數量充裕的回收舊牛仔褲作原材料,並將牛仔褲以深中淺3色分類,最後通過蝴蝶激光切割工藝製成Chuck Taylor All Star' 70鞋面,而鞋底則採用回收橡膠製成,鞋踭三星黑章上更附有「Renew」字樣凸顯其獨特性。