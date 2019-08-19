三界五行：兩難問題　不難解決

任何人和父母相處的日子，遠遠比和子女相處的日子少。因為父母如日落西山，過一分鐘就少一分鐘；子女如旭日初升，來日方長，這是自然規律。當然，子女成長時期需要父母的照顧，但父母晚年更需要子女的照顧，子女一天天成長，學習自理自立自強，而父母一天天老化，逐漸失去自理能力，再也立不起來、強不起來了。



上有父母要照顧，下有子女要照顧，如果是打工仔，在社會定位是「夾心階層」，在家中則是「夾心人」，這是現實，人類生下來就是受苦受難的，與其埋怨，不如樂觀面對。其實現在的父母都很識做，他們都有一個潛意識，就是少年時候不希望負累養育他們的人；老年時候不希望負累供養他們的人。生老病死是每個人的必經之路，作為家中的「夾心人」，應該把天秤的中心傾向愈來愈弱勢薄的父母，因為子女愈來愈強壯。更重要的是，「簷前滴水，點滴在心頭」，子女是有樣學樣的，你怎樣對父母，將來子女就怎樣對你，身教非常重要。



晉朝，李密是出了名盡孝的，晉武帝詔他當太子師，教授孝道。



李密寫《陳情表》給皇上，說祖母96歲了，百病纏身，氣息奄奄，朝不保夕，請皇上讓他先盡孝，他才44歲，盡忠朝廷來日方長。武帝感動，准奏，派兩個宮女協助侍奉，一年後，祖母去世，李密守孝兩年才報效武帝。



方向宇