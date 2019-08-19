美白鐳射相信很多人都聽過，這是韓國最熱門的醫學美容機，很多韓國男明星也有做。不過有人覺得曬出一身古銅色才健康，或是不追求明星般的白晢膚色。其實做美白鐳射，不等於將塊面由黑變白，而是令膚色更均勻、細嫩有光澤。



黃種人本身的膚質容易曬黑，是由於肌膚底層存在黑色素，以保護皮膚細胞不受紫外線傷害。但隨著年齡增長，黑色素代謝減慢，一旦皮膚受紫外線刺激，就容易因黑色素沉澱進而產生黑斑，膚色顯得暗黃。美白鐳射機透過輸出1064超短波頻激光，減淡底層黑色素，防止黑斑擴大；同時能漂白面毛、去除老廢角質、收細毛孔，所以做一次，已能即時變得皮細肉嫩、白滑亮澤，任何膚質人士也適合做。



不過隨著美白鐳射普及，有些人會貪海鮮價周圍試，我告訴大家，差別可以很大，要做一定要做口碑好的！坊間有些是用台灣機、大陸機，所以價錢特別平；而公司引入的美白鐳射機，則是獲美國FDA、韓國KFDA、歐盟CE認證，保證安全可靠有效。打法更是非常重要，即使是同一部儀器，經過適當的調節後，不同的手勢，也有不同效果。究竟怎樣打才能最見效、哪個位置要避開，這些都要憑醫生的手勢和經驗，才做到最完美的效果。而且打完後，我們會有專業顧問跟進療程後護理，將美白鐳射的效果發揮得更好，這就是我們的專業。



夏天濕熱，皮膚容易泛油暗黃，更要穩住膚質。美白鐳射我做過很多次，做一次即美白，做5次效果最好，大家必試。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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