簡易香腸鍋　湯汁佐飯

2019年08月19日 16:08
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    熱辣辣的香腸蔬菜鍋，湯汁也可以拌飯吃。（互聯網）

    小朋友的口味其實好簡單，有時煎香腸已覺得很好吃。IG @greenridgefarm就教大家將煎香腸升級變鍋物。首先將香腸煎香撈起備用，鍋內的油也不要浪費，只要倒走多餘的油就可用來煮鍋物湯底。先炒香蒜蓉和調味料，然後倒入雞湯和番茄粒煮滾，就可以放入洋葱和彩椒煮軟，喜歡吃辣的更可加點辣椒粒來吊味，煮好後放入香腸便完成。啖啖肉的香腸鍋香氣撲鼻，再加上濃郁的湯汁和軟腍的蔬菜，口感相當豐富，無論配白飯又或麵條一樣咁適合，小朋友都應該喜歡。

    材料：
    香腸　　　　　4條
    橄欖油　　　　2湯匙
    蒜蓉　　　　　2瓣
    意大利調味料　1湯匙
    雞湯　　　　　1杯
    番茄肉　　　　1個罐
    紅辣椒粒　　　1茶匙
    洋葱絲　　　　1個
    彩椒絲　　　　2個
    鹽　　　　　　1茶匙
    胡椒　　　　　1茶匙

    做法：
    1.燒熱橄欖油，放香腸煎熟撈起。
    2.留下少許橄欖油，加蒜蓉、意大利調味料炒香，加雞湯、番茄煮熱。
    3.加紅辣椒粒、洋葱、彩椒煮至軟身，加鹽和胡椒調味。
    4.最後在鍋面放上香腸便完成。

    睇片：https://www.instagram.com/p/B0jy8zsFty9/