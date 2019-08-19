簡易香腸鍋　湯汁佐飯

小朋友的口味其實好簡單，有時煎香腸已覺得很好吃。IG @greenridgefarm就教大家將煎香腸升級變鍋物。首先將香腸煎香撈起備用，鍋內的油也不要浪費，只要倒走多餘的油就可用來煮鍋物湯底。先炒香蒜蓉和調味料，然後倒入雞湯和番茄粒煮滾，就可以放入洋葱和彩椒煮軟，喜歡吃辣的更可加點辣椒粒來吊味，煮好後放入香腸便完成。啖啖肉的香腸鍋香氣撲鼻，再加上濃郁的湯汁和軟腍的蔬菜，口感相當豐富，無論配白飯又或麵條一樣咁適合，小朋友都應該喜歡。



材料：

香腸 4條

橄欖油 2湯匙

蒜蓉 2瓣

意大利調味料 1湯匙

雞湯 1杯

番茄肉 1個罐

紅辣椒粒 1茶匙

洋葱絲 1個

彩椒絲 2個

鹽 1茶匙

胡椒 1茶匙



做法：

1.燒熱橄欖油，放香腸煎熟撈起。

2.留下少許橄欖油，加蒜蓉、意大利調味料炒香，加雞湯、番茄煮熱。

3.加紅辣椒粒、洋葱、彩椒煮至軟身，加鹽和胡椒調味。

4.最後在鍋面放上香腸便完成。



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