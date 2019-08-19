每周一湯：竹報平安湯　好人一生平安

炎炎夏日，相信大家參與了不少Party、食火鍋、BBQ燒烤等。大吃大喝過後，可會感到喉嚨不適、食滯或其他小毛病？想身體平平安安，可考慮南華藥業公司西灣河店負責人介紹的竹報平安湯，清甜美味，男女老少咸宜。

此湯具有潤肺化痰、養陰潤燥、滋陰養胃的功效。想煲啖潤肺湯水時，不少人會選用雪梨。事前要將梨子用清水洗淨，去籽，並切成塊狀，之後便可加上其他材料一同煲。不過今次就教大家改用雪梨乾，同樣具潤肺止咳的效果。雪梨乾是經過低溫烘烤而成，易於儲存和攜帶，用熱水沖泡，便是上班一族不錯的滋潤飲料。另一材料百合，不但潤肺止咳，還有寧心安神、美容養顏之效。其他材料還有養氣血的玉竹、化痰止咳的陳皮等。

飲了竹報平安湯，人人平平安安、幸福快樂！





【竹報平安湯】

材料：（4人分量）

雪梨乾 2両（分量）

玉竹 1両

百合 1両

南北杏 1両

無花果 4粒

陳皮 1片

可以煲齋湯或加西施骨1斤



做法：

1.將材料用清水洗淨，如要加入西施骨，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1小時，即可享用。



功效：潤肺化痰，養陰潤燥，滋陰養胃

