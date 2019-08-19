每周一湯：竹報平安湯 好人一生平安
2019年08月19日 17:00
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夏天又Party又食火鍋又BBQ，弄到喉嚨不適，身體如何平平安安呢？（設計圖片）
炎炎夏日，相信大家參與了不少Party、食火鍋、BBQ燒烤等。大吃大喝過後，可會感到喉嚨不適、食滯或其他小毛病？想身體平平安安，可考慮南華藥業公司西灣河店負責人介紹的竹報平安湯，清甜美味，男女老少咸宜。
此湯具有潤肺化痰、養陰潤燥、滋陰養胃的功效。想煲啖潤肺湯水時，不少人會選用雪梨。事前要將梨子用清水洗淨，去籽，並切成塊狀，之後便可加上其他材料一同煲。不過今次就教大家改用雪梨乾，同樣具潤肺止咳的效果。雪梨乾是經過低溫烘烤而成，易於儲存和攜帶，用熱水沖泡，便是上班一族不錯的滋潤飲料。另一材料百合，不但潤肺止咳，還有寧心安神、美容養顏之效。其他材料還有養氣血的玉竹、化痰止咳的陳皮等。
飲了竹報平安湯，人人平平安安、幸福快樂！
【竹報平安湯】
材料：（4人分量）
雪梨乾 2両（分量）
玉竹 1両
百合 1両
南北杏 1両
無花果 4粒
陳皮 1片
可以煲齋湯或加西施骨1斤
做法：
1.將材料用清水洗淨，如要加入西施骨，請先汆水備用。
2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1小時，即可享用。
功效：潤肺化痰，養陰潤燥，滋陰養胃