The North Face戶外裝備　迎戰越野跑

香港有不少越野跑愛好者，如果你準備參加即將舉行的TNF100®越野跑挑戰賽，是時候要加強訓練，此外當然唔少得專業的裝備陪你訓練。The North Face推出全新跑步和訓練系列，以專業性能讓跑手可即時投入訓練，享受奔跑。



最新系列採用FLASHDRY及FLASHDRY XD面料技術，同時加以防風防潑水技術，打造貼身防風的戶外上衣及多功能外套裝。專為男生打造的Transparent 2L Anarok雙層半拉鏈連帽外衣，將街頭元素與防風保暖的功能性結合，為各種戶外運動提供全天候需要。女生專屬3合1外套，採用超短透明防風外層拼湊柔軟針織上衣，輕鬆配搭型格或運動造型。



系列亦帶來多款越野戶外訓練跑鞋，包括品牌的頂尖跑鞋Flight Trinity，這款輕便跑鞋採用創新設計與技術，具有出色的保護功能和穩定性，流線型設計加上專利EXTS科技，既能提升乾濕抓地表現，亦兼具舒適的卓越回彈性能。同步推出的Surge Highgate鞋款則將重點放在不同地形的戶外訓練，即使在TNF100®越野跑挑戰賽這樣的多變賽道，也讓選手應對自如。