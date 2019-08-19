本日日本：東海道新幹線　6大車站人氣手信大公開

去日本旅行，最開心莫過於買手信，因為每個地方，都有當地限定嘅手信。早前JR東海集團在東海道新幹線6個主要車站，分別選出該站人氣第一的手信，以後大家去當地旅行，就可以跟住掃貨啦！



其中新大阪駅最受歡迎的是蓬萊的「豚まん4個」，亦即豬肉包子，蓬萊是由台灣出生的羅先生所創立的、在關西地區擁有將近60家分店，雖然餡料只有新鮮豬肉及洋葱，但皮厚肉多，麵皮吸收了滿滿的肉汁、每口都吃到豬肉的鮮味！



而在京都駅，排第一位的是美十的「京ばあむ」，專門製作販售日本京都土產菓子的美十，旗下有許多品牌，例如生八つ橋「おたべ」、年輪蛋糕「京ばあむ」等。「京ばあむ 」是抹茶豆乳年輪蛋糕，3.5公分厚是最常見的尺寸，使用日本國產小麥粉、京都宇治抹茶和京都產豆乳製作，兩層抹茶蛋糕中間夾着豆乳蛋糕，年輪層次分明、十分漂亮，最外層塗上抹茶巧克力醬，蛋糕聞起來有着抹茶和豆乳的淡淡香氣，外層抹茶巧克力醬香氣更濃，吃起來蛋糕體濕潤有彈性，是一款便宜又好吃、送禮自用兩相宜的抹茶年輪蛋糕呢！



至於東京駅，不出意見，第一位就是「東京ばな奈」Tokyo Banana了！這款手信近年都大受港人歡迎，而愈出愈多口味，除了經典香蕉蛋糕，更多了區域、造型、聯名等眾多限定口味引人注目，現時市面上大約有20多種口味與造型等，例如「香蕉布甸」、「焦糖香蕉」、「朱古力香蕉」，還有去年10月才上市的「咖啡牛奶」，難怪多年來都是高踞東京駅的人氣No.1了！





【新大阪駅】

第1位：豚まん4個（蓬萊）

第2位：赤福餅（赤福）

第3位：月化粧（青木松風庵）

第4位：大阪いか天（坂角総本舖）

第5位：ひとくち餃子（点天）



【京都駅】

第1位：京ばあむ（美十）

第2位：阿闍梨餅（満月）

第3位：赤福餅（赤福）

第4位：辻利京茶ラスク 詰合せ（辻利）

第5位：京都ブラックサンダー（有楽製菓）



【名古屋駅】

第1位：ゆかり（坂角総本舗）

第2位：赤福餅（赤福）

第3位：小倉トーストラングドシャ（東海寿）

第4位：シュガーバターサンドの木 お抹茶ショコラ（グレープストーン）

第5位：うなぎパイ（春華堂）



【静岡駅】

第1位：うなぎパイ（春華堂）

第2位：うなぎパイ V.S.O.P（春華堂）

第3位：こっこ（ミホミ）

第4位：安倍川餅（やまだいち）

第5位：あげ潮（まるたや洋菓子店）



【新横濱駅】

第1位：横濱レンガ通り（ウィッシュボン）

第2位：真空パックシウマイ（崎陽軒）

第3位：東京はな奈「見ぃつけたっ」（グレープストーン）

第4位：横濱ミルフィユ ピーチティー（シュクレイ）

第5位：シュガーバターサンドの木（グレープストーン）



【東京駅】

第1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（グレープストーン）

第2位：シュガーバターサンドの木（グレープストーン）

第3位：東京ばな奈のレーズンサンド（グレープストーン）

第4位：東京たまご ごまたまご（東京玉子本舗）

第5位：ソルト＆カマンベールクッキー（シュクレイ）