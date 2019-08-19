黑豆糙米飯　變Taco餡

假期在家，時間很鬆動，自己動手來做個墨西哥風的簡餐也不錯。IG @thissavoryvegan教大家烹煮一整鑊的黑豆糙米配Taco，做法相當簡單，利用墨西哥辣椒和調味料炒香洋葱粒和彩椒粒，想辣味更複雜，可加墨西哥乾辣椒粒醬一齊炒，配上莎莎醬就不會顯得死辣。趕時間的話建議使用已處理好的罐頭黑豆，再加糙米一齊煮勻便差不多完成。整道菜上桌後，加點芫荽、牛油果作點綴，最後加點青檸汁來提味去膩，吃時利用小塊Taco片盛來吃，一啖一口很過癮。



材料：

橄欖油 2匙

洋葱塊 半個

彩椒粒 1個

墨西哥辣椒碎 1條



Taco調味料：

墨西哥乾辣椒粒醬 1湯匙

莎莎醬 1/4杯

黑豆 1罐

糙米飯 1.5杯

芫荽 少許

青檸汁 適量

牛油果 適量

Taco 適量



做法：

1.燒熱橄欖油，加洋葱粒、彩椒粒、墨西哥辣椒碎、Taco調味料炒勻。

2.加墨西哥乾辣椒粒醬、莎莎醬拌勻，倒入黑豆、糙米飯炒至軟腍。

3.鑊面放牛油果件、芫荽和青檸汁，用Taco片伴吃。



睇片：https://www.instagram.com/p/B1EYRStHEbo/