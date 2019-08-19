黑豆糙米飯 變Taco餡
2019年08月19日 20:08
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質感豐富而味道濃烈的餡料，配Taco吃很有口感。（互聯網）
假期在家，時間很鬆動，自己動手來做個墨西哥風的簡餐也不錯。IG @thissavoryvegan教大家烹煮一整鑊的黑豆糙米配Taco，做法相當簡單，利用墨西哥辣椒和調味料炒香洋葱粒和彩椒粒，想辣味更複雜，可加墨西哥乾辣椒粒醬一齊炒，配上莎莎醬就不會顯得死辣。趕時間的話建議使用已處理好的罐頭黑豆，再加糙米一齊煮勻便差不多完成。整道菜上桌後，加點芫荽、牛油果作點綴，最後加點青檸汁來提味去膩，吃時利用小塊Taco片盛來吃，一啖一口很過癮。
材料：
橄欖油 2匙
洋葱塊 半個
彩椒粒 1個
墨西哥辣椒碎 1條
Taco調味料：
墨西哥乾辣椒粒醬 1湯匙
莎莎醬 1/4杯
黑豆 1罐
糙米飯 1.5杯
芫荽 少許
青檸汁 適量
牛油果 適量
Taco 適量
做法：
1.燒熱橄欖油，加洋葱粒、彩椒粒、墨西哥辣椒碎、Taco調味料炒勻。
2.加墨西哥乾辣椒粒醬、莎莎醬拌勻，倒入黑豆、糙米飯炒至軟腍。
3.鑊面放牛油果件、芫荽和青檸汁，用Taco片伴吃。
睇片：https://www.instagram.com/p/B1EYRStHEbo/