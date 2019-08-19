蝙蝠俠80周年冷知識　原來蝙蝠俠都會用槍

近年大家提起超級英雄，一般都只會想起Marvel旗下的一眾人氣角色，如Iron Man、美國隊長等等，但不要忘記另一漫畫陣營DC的超級英雄蝙蝠俠亦是不少人心中的偶像，蝙蝠俠誕生於1939年，首次登場是在《偵探漫畫》第27期，由Bob Kane及Bill Finger共同創作，踏入今年剛好是80周年，就等小記分享一些不太為人熟識的蝙蝠俠80周年冷知識吧。



【蝙蝠俠既會用槍亦會殺人】

如果大家有睇較新出版的蝙蝠俠漫畫及電影，都會知道蝙蝠俠雖然會大力打擊罪犯，但不會用槍亦不會殺死他們，最多打他們一身，或用新奇的武器綁着他們然後交給警方，但原來在早期的蝙蝠俠漫畫中，並沒有不用槍及不殺人的戒條，當時蝙蝠俠不時都會用槍把犯人殺死，但後來編輯認為這不符合蝙蝠俠的個性，於是後期就漸漸出現了不用槍不殺人的戒條，並成為一般人對蝙蝠俠的固有印像。



【Bruce Wayne名字來自真實人物】

漫畫迷都知道蝙蝠俠的真正身份是億萬富翁Bruce Wayne，但原來這個名字是來自真實人物，就是14世紀蘇格蘭其中一個國王Robert the Bruce，及美國獨立戰爭期間的一名將軍Anthony Wayne。反而蝙蝠俠所在的城市Gotham City卻是虛構的，而且在最初的蝙蝠俠漫畫中，並沒有地名，只是設定在一個不知名的大都市，後來DC改為New York，但作者及編劇都不想設定在一個真實城市，後來無聊地掀New york的黃頁時，看到一間珠寶店叫Gotham Jewelers，靈機一觸就將蝙蝠俠所在的城市改為Gotham City。



【Robin本來是只出一次的跑龍套】

提起蝙蝠俠的助手，很多人都知道是Robin，但原來作者起初創作Robin時，只打算讓他只出場一次，當時作者Bob Kane想創作一個小孩角色吸引小朋友購買漫畫，但當時編輯大力反對，認為蝙蝠俠應該保持獨行俠風格，但Bob Kane及Bill Finger最後還是強行加入了Robin這角色，結果這期漫畫的銷量是之前期數的兩倍，Robin亦成為長期出場角色，變成蝙蝠俠的得力助手。