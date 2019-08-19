【深夜字聊】無心睇到Auntie性感寫真照

遇上尷尬嘅時刻，有時真係會令人措手不及。呢位男網民早前首次上女友屋企見世伯伯母，佢話：「食完飯後我就同Auntie同Uncle坐喺梳化傾偈，突然Auntie話要拎佢後生時Uncle幫佢影嘅寫真相出嚟畀我睇，當時我見到Uncle有啲欲言又止，跟住Auntie就拎咗本相簿出嚟。見到Auntie後生時着比堅尼影相真係好性感，正當我諗緊應該講啲乜好時，突然從相簿跌咗幾張相出嚟，發現張張都係Auntie嘅裸照！Auntie反應勁快，執番啲相放入相簿扮冇嘢，然後走入房，當時面膿兼勁尷嘅Uncle望住我，呢一刻我終於諗到講乜嘢：『我同女友去睇戲，下次再嚟探你哋。』然後拖住女友走人，我梗係冇再同女友提番呢件事啦，怕手尾長呀！」



網友神回應：



有句話：最老尷嗰個唔係你囉，係你Uncle呀。！無啦啦畀你睇晒佢老婆全相，嗰刻真係唔知佢諗緊乜。你一於詐唔知算啦，冇嘢嘅，過幾日就冇事喇。



Selly：Auntie又係嘅，拎本相簿出嚟之前，又唔Check吓本相簿先，搞到鬼咁尷尬。其實我更加想知道，Uncle同Auntie跟住有冇事發生？



快過坐車：陰謀論咁諗，會唔會係Auntie特登跌啲相出嚟呢？佢應該知道相簿裏面係夾住啲相喎。



Pink Chu：好彩你反應快啫，話時話，乜你女友真係冇問你發生乜嘢事咩？就算嗰刻冇問，最後佢都應該知喎，到時你又點算好呢？



